Обвинуваченого у педофілії акордеоніста Завадського випустили на волю

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook.

"Звільнили Завадського!!!" - написав він.

Як повідомляє ТСН, одразу після звільнення музикант вклонився і запросив усіх на свій майбутній концерт.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2012 року у Києві міліція затримала Завадського і ще двох чоловіків в рамках розслідування справи за ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).

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Завадському інкримінувались 11 епізодів розбещення неповнолітніх та один епізод зґвалтування.

10 липня 2014 року Подільський районний суд Києва засудив Завадського до 13 років позбавлення волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував цей вирок і направив справу на нове судове розслідування.