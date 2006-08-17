Ющенко перериває відпустку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перериває свою відпустку і сьогодні у по обіді повертається із Криму до Києва для участі у церемонії прощання з відомою українською правозахисницею Надією Світличною, яка померла 8 серпня у США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник Президента України Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Водночас, на запитання журналістів, чи продовжить після цього Президент свою відпустку, М.ЛУБКІВСЬКИЙ відповів, що не володіє такою інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня у США померла відома українська правозахисниця Н.Світлична.

1972 рік вона за правозахисну діяльність провела в ізоляторі КДБ. 1973 року її засудили на 4 роки таборів. Покарання відбувала в Мордовських концтаборах. Після виїзду із СРСР була активним членом Закордонного представництва Української Гельсінкської групи і редактором-укладачем «Вісника репресій в Україні», (США). В 1983-1994 роках працювала в українській редакції радіо «Свобода» в Нью-Йорку.

Н.Світлична народилася 8.11.1936 року в с. Половинкино Старобільського району Луганської області.