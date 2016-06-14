Безвізовий режим для України: журналіст назвав можливу дату обговорення питання послами ЄС

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвік.

Читайте такожЄС може відкласти рішення щодо безвізового режиму для українців - The Wall Street Journal

"Європейські дипломати через два дні обговорять питання візової лібералізації для України, Косово і Туреччини. Можливо, що безвізовий режим для України посли обговорять вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

EU diplomats 2day discussed visa lib for #Ukraine, #Kosovo & #Turkey. possible that the Ukraine file will be move up to amb. level next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європейському парламенті закликали надати Україні безвізовий режим і не чекати вирішення питання про введення в Європейському Союзі механізму припинення дії безвізового режиму з іншими країнами.