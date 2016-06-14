Безвізовий режим для України: журналіст назвав можливу дату обговорення питання послами ЄС

16:23, 14 червня 2016
Політика
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Наступного тижня посли ЄС можуть обговорити безвізовий режим для України.

REUTERS

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвік.

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"Європейські дипломати через два дні обговорять питання візової лібералізації для України, Косово і Туреччини. Можливо, що безвізовий режим для України посли обговорять вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європейському парламенті закликали надати Україні безвізовий режим і не чекати вирішення питання про введення в Європейському Союзі механізму припинення дії безвізового режиму з іншими країнами.

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