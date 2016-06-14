Порошенко запевнив у продовженні роботи з повернення Сенцова, Кольченка та інших незаконно утримуваних українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час зустрічі зі звільненими з російської в’язниці українцями Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенком у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами сьогодні у Києві.

"Так, нам вдалося. Так ми будемо робити доти, поки останній українець не буде визволений із заручників", - заявив він.

"Ми будемо продовжувати (вживати заходів), щоб і Кольченко, і Сенцов, і ті, хто перебуває на окупованій території, і на території РФ, вони всі повернулися додому", - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту "Бориспіль", їх одразу повезли в лікарню.

Солошенка та Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Віталія Діденка, затриманих минулого року за підозрою у сепаратизмі.

Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

Афанасьєв був фігурантом кримінальної справи проти Сенцова та Кольченка, засуджених відповідно на 20 років і 10 років позбавлення волі за звинуваченням в організації терористичної організації в Криму.