Єлісєєв після заяви Пан Гі Муна озвучив вимоги до кандидата на посаду нового генсека ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу в Києві.

«Користуючись нашим членством в Раді безпеки, ми цю ситуацію не залишимо на самоплив і будемо далі цю ситуацію показувати як свідчення того, що кандидатура нового генерального секретаря має стояти на захисті базових принципів статуту ООН», - зазначив він з приводу висловлювання генсека організації Пан Гі Муна про роль Росії у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

«Наразі відбувається, так би мовити, кастинг кандидатів на посаду генсека ООН. Термін повноважень нинішнього генсекретаря спливає, тому ця ситуація стане для нас і для всіх прикладом того, якою має бути наступна кандидатура генерального секретаря ООН», - додав Єлісєєв.

«Для нас принципово важливо, щоб нова кандидатура генерального секретаря ООН чітко відповідала усім критеріям, які висуваються до такої особи, тобто він має 100% підтримувати дотримання базових принципів статуту ООН, серед яких ключовим є підтримка суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів країн-членів ООН», - підкреслив заступник глави АП.

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«Прикро для України, як для країни фундатора ООН, коли генеральний секретар подібним чином робить заяви», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив обурення заявами генерального секретаря ООН Пан Ґі Муна, що Росія має «відіграти критично важливу роль» у тому, щоб покласти край конфліктові на Донбасі. Єльченко додав, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.

Після цього Організація Об’єднаних Націй видалила фразу про роль Росії у врегулюванні конфлікту в Україні з тексту промови генерального секретаря організації Пан Ґі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії.