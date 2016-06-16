Генсек ООН заявив про "критично важливу" роль РФ у конфлікті на Донбасі, посол України відреагував
Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що глибоко обурений заявами генерального секретаря ООН Пан Ґі Муна, що Росія має відіграти критично важливу роль у тому, щоб покласти край конфлікту на Донбасі.
За словами Єльченка, він не розуміє, як керівник ООН "може говорити речі, що є по суті похвалою ролі Росії в залагодженні конфлікту в Україні, в той час як Росія є головним гравцем в агресії проти України, в підтриманні цього конфлікту в розпаленому стані", передає Радіо Свобода.
Як наголосив Єльченко, наперед підготований у письмовому вигляді текст виступу Пан Ґі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії засвідчив, що керівник ООН втратив будь-яке моральне право говорити будь-що про конфлікт в Україні чи про анексію Росією Криму.
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Єльченко повідомив, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.
У Твіттері він підтвердив, що Україна вимагає пояснень, і назвав заяву генсекретаря про роль Росії в Україні неприйнятною.
У тексті виступу Пан Ґі Муна в Росії, який розповсюдили в ООН, він заявляє, що Росія як постійний член Ради безпеки з правом вето має "відіграти критично важливу роль" у вирішенні "нагальних глобальних питань, від завершення конфліктів в Україні й Сирії до захисту прав людини і контролю за непоширенням зброї масового знищення".
Як повідомила прес-служба ООН, він дійсно виступив у Санкт-Петербурзі саме з цими словами.