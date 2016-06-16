Генсек ООН заявив про "критично важливу" роль РФ у конфлікті на Донбасі, посол України відреагував

За словами Єльченка, він не розуміє, як керівник ООН "може говорити речі, що є по суті похвалою ролі Росії в залагодженні конфлікту в Україні, в той час як Росія є головним гравцем в агресії проти України, в підтриманні цього конфлікту в розпаленому стані", передає Радіо Свобода.

Як наголосив Єльченко, наперед підготований у письмовому вигляді текст виступу Пан Ґі Муна на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії засвідчив, що керівник ООН втратив будь-яке моральне право говорити будь-що про конфлікт в Україні чи про анексію Росією Криму.

Читайте такожПостпред України в ООН закликав Євросоюз зайняти більш сильну позицію щодо російської агресії

Єльченко повідомив, що Україна направляє офіційного листа протесту до Генеральної асамблеї ООН із проханням пояснити ці слова і виправити їх.

У Твіттері він підтвердив, що Україна вимагає пояснень, і назвав заяву генсекретаря про роль Росії в Україні неприйнятною.

У тексті виступу Пан Ґі Муна в Росії, який розповсюдили в ООН, він заявляє, що Росія як постійний член Ради безпеки з правом вето має "відіграти критично важливу роль" у вирішенні "нагальних глобальних питань, від завершення конфліктів в Україні й Сирії до захисту прав людини і контролю за непоширенням зброї масового знищення".

Як повідомила прес-служба ООН, він дійсно виступив у Санкт-Петербурзі саме з цими словами.