Ющенко: Україна готова направити своїх миротворців до Грузії

Україна готова направити своїх миротворців до Грузії.

Про це йдеться у коментарі Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо останніх подій у Грузії, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Президент зазначає, що один із пунктів плану врегулювання російсько-грузинського конфлікту має стосуватися миротворчого контингенту. Миротворча місія на тристоронній основі, яка працювала до цього, є малоефективною, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

“Миротворець, який почав стріляти у мирне населення, не заслуговує на довіру. Тому ми виступаємо за інтернаціоналізацію міжнародного миротворчого корпусу. І безумовно, під відповідним міжнародним мандатом Україна готова також направити певну кількість миротворців для цієї миротворчої операції”, – заявив Президент.