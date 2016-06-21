Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції про політичні наслідки конфлікту в Україні

Про це народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Світлана Заліщук повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Політичний комітет ПАРЄ підтримав проект резолюції щодо "Політичних наслідків конфлікту в Україні", підготовлений нашим другом – депутатом з Чехії Крістіною Зеленковою. Нам вдалося відбити кілька диструктивних поправок від соціалістів з Нідерландів", – написала Заліщук.

Вона зазначила, що резолюція оцінює ситуацію в Україні у продовження трьох резолюцій, ухвалених ПАРЄ в 2014 і 2015 роках, які наклали санкції на російську делегацію.

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Заліщук також повідомила, що резолюція серед іншого нагадує про порушення територіальної цілісності та суверенітету України, анексію Криму з боку Росії та її підтримку бойовиків, а також звертає увагу на погіршення ситуації в Криму з правами людини та репресивні заходи щодо кримських татар.

При цьому в документі вітається звільнення Надії Савченко, Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка і звучить заклик до звільнення всіх інших заручників. Крім того, у резолюції висловлюється занепокоєння, що російські дії в рамках конфлікту підірвали стабільність та безпеку на всьому континенті. Окремо резолюція згадує, що дискусія про санкції ділить Європейський Союз та загрожує його єдності, додала нардеп.

За словами Заліщук, резолюція має бути проголосована Асамблеєю.