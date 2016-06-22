У ПАРЄ дослуховуються до аргументації України щодо неповернення членства РФ – нардеп

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Блоку Петра Порошенка", про це в телефонному інтерв’ю телеканалу NewsOne сказав народний депутат від фракції БПП, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

"Лише за останній час, з моменту голосування за запровадження санкцій проти Росії у січні 2015 року, відбулося достатньо багато виборів до національних парламентів, які і формують Раду Європи, куди пройшло достатньо багато політичних сил – радикальних і євроскептиків, які фінансуються Росією, і, відповідно, віддають їй свою підтримку", - сказав він і додав, що через це сьогодні ситуація в української делегації складніша, ніж була у січні 2015 року.

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"Але треба працювати і проводити індивідуальну роботу з членами Асамблеї, аби переконувати їх. Аргументації у нас для цього вистачає і, в принципі, до наших аргументів дослуховуються", – зауважив Ар’єв.

Нагадаємо, сьогодні в ПАРЄ відбудуться дебати щодо участі делегації РФ в роботі Асамблеї.

Делегація РФ перебуває під санкціями ПАРЄ, котрі були накладені на неї у квітні 2014 року через анексію Криму.