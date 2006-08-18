Сьогодні у США винесуть вирок Лазаренку

Сьогодні федеральний окружний суд Сан-Франциско (США) має намір ухвалити вирок у справі колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренко. Нагадаємо, що вирок панові Лазаренко спочатку планувалося виголосити ще 2 грудня 2005 року. Потім за обопільним клопотанням представників звинувачення і захисту судове засідання переносилося тричі: на 3 березня, 9 червня, а потім і на 1 серпня 2006 року.

В процесі судового розгляду американський суд зняв з Павла Лазаренко ряд пред`явлених йому звинувачень у відмиванні грошей. Проте прокуратура США все ще наполягає на причетності колишнього прем`єра до незаконної діяльності агрофірми "Наукова" і здирства. Всього ж обвинувальний висновок складається з 14 пунктів, а сума, яку, як підозрює американське правосуддя, колишній прем`єр-міністр незаконно провів через каліфорнійські банки, зараз складає $10 млн.

За словами Олега Оленюка, члена політради партії "Громада", головою якої є Павло Лазаренко, колишній прем`єр вже не сподівається, що суд Сан-Франциско ухвалить йому виправдувальний вирок. "Вірогідність того, що з нього будуть зняті всі звинувачення, - один шанс з тисячі, і такий варіант виключають навіть помічники Павла Івановича і його адвокати", - заявив вчора Ъ пан Оленюк. За його словами, незалежно від результатів сьогоднішнього судового засідання пан Лазаренко вже готується подавати скаргу до апеляційного суду. Разом з тим Олег Оленюк відзначив, що, у випадку якщо пана Лазаренка все ж таки відпустять на свободу, після повернення на Україну він не має наміру мститися кому-небудь зі своїх колишніх політичних соратників і готовий працювати як депутат Дніпропетровської облради, яким він став у березні 2006 року.

Коммерсантъ-Украина