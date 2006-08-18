Американський суд підвісив Лазаренка п`ятий раз

Сьогодні суд Північного округу штату Каліфорнія (США), який мав оголосити вирок екс-прем’єр-міністру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, переніс судове засідання у цій справі на невизначений термін.

Про це УНІАН повідомила український адвокат П.ЛАЗАРЕНКА Марина ДОЛГОПОЛА, яка, у свою чергу, дізналася про перенесення засідання від американських адвокатів екс-прем’єра.

За її словами, судове засідання суддею Мартіном ДЖЕНКІНСОМ було перенесено через технічні причини.

У то же час М.ДОЛГОПОЛА підкреслила, що українські адвокати оприлюднять дату судового засідання у справі П.ЛАЗАРЕНКА як тільки вона їм стане відомою.

Як повідомлялося, це вже вп’яте суд у США переносить оголошення вироку П.ЛАЗАРЕНКУ. Останнє засідання у цій справі відбулося наприкінці червня 2005 року. Тоді суддя М.ДЖЕНКІНС відмовився задовольнити запит захисту про зняття залишених ним раніше в силі 14 пунктів обвинувального висновку, який журі присяжних винесло екс-прем`єру роком раніше.

Американська прокуратура висувала проти П.ЛАЗАРЕНКА, який очолював український уряд з червня 1996 по липень 1997 року, звинувачення в здирництві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів, проте пізніше суддя знизив цю суму до 10 млн. доларів.

В очікуванні процесу екс-прем`єр провів за гратами понад чотири роки, а в червні 2003 року був випущений на свободу під заставу в 65 млн. доларів. Зараз він проживає в Сан-Франциско під домашнім арештом.