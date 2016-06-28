Чи добре ви знаєте Конституцію України - опитування
12:00, 28 червня 2016Політика
1092 0
28 червня в Україні відзначають день Конституції.
28 червня в Україні відзначають день Конституції / фото УНІАН
У 20-ту річницю чинної Конституції України ми вирішили запропонувати вам пройти тест - "Чи добре ви знаєте Конституцію України".
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав низку умов, за яких можлива організація виборів на Донбасі, та внесення змін до Конституції в частині децентралізації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter