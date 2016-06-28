Чи добре ви знаєте Конституцію України - опитування

12:00, 28 червня 2016
Політика
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28 червня в Україні відзначають день Конституції.

фото УНІАН

У 20-ту річницю чинної Конституції України ми вирішили запропонувати вам пройти тест - "Чи добре ви знаєте Конституцію України".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав низку умов, за яких можлива організація виборів на Донбасі, та внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

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