Чи добре ви знаєте Конституцію України - опитування

28 червня в Україні відзначають день Конституції.

У 20-ту річницю чинної Конституції України ми вирішили запропонувати вам пройти тест - "Чи добре ви знаєте Конституцію України". Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко назвав низку умов , за яких можлива організація виборів на Донбасі, та внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

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