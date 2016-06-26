Маршалок польського Сейму запропонував механізм прискорення вступу України до ЄС – Парубій

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

Коментуючи результати сьогоднішніх переговорів з маршалком, спікер зазначив, що він і Кухчінський вважають, що Україна та Польща мають «дуже великі шанси і взаємне розуміння тіснішої співпраці, особливо регіональної співпраці».

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«Маршалок Польщі запропонував певний механізм, як можна пришвидшити вступ України в ЄС. Через певні процедурні моменти, які можна змінити у статутних документах Європейського Союзу», - сказав Парубій.

Він додав, що Кухчінський «взяв на себе цю ініціативу і сказав, що апробує її у найближчий період».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Трускавці відбувся Форум місцевого розвитку, в рамках якого Парубій провів двосторонню зустріч з Кухчінським.