Ющенко відкрив пам’ятник гетьману Данилу Апостолу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив пам’ятник гетьману України Данилу Апостолу у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник гетьману Данилу Апостолу відкрили поруч з церквою Преображення Господнього, де похований сам гетьман. Пам’ятник представляє собою бюст гетьмана, поруч з яким знаходяться козацькі фляга, бандура та інші речі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на церемонії відкриття В.ЮЩЕНКО відзначив значну роль цього історичного діяча у становленні української державності. Він нагадав, що Данило Апостол був останнім виборним гетьманом України. «Він дбав про націю, робив усе, щоб бачити Україну єдиною в той період, коли майже ніхто не вірив у це, коли країну розшматували», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні українському суспільству слід брати уроки з тих часів і не залишатися байдужим до спекуляцій на тему сепаратизму чи федералізму. «Я просив би вас сьогодні бути консолідованими, згуртованими довкола українських принципів, українських позицій», – сказав Президент, звертаючись до громади.

Він подякував міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ та голові Полтавської облдержадміністрації Валерію АСАДЧЕВУ за відродження українських традицій та допомогу в спорудженні пам’ятника.

Після церемонії відкриття пам’ятника Президент пішов оглядати виставкові павільйони Сорочинського ярмарку.

Після закінчення поїздки глава держави відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції.

Довідка УНІАН. Данило Апостол (1654-1734) був одним із найавторитетніших полковників за часів гетьмана Івана Скоропадського. Після смерті гетьмана Данило Апостол продовжив справу І.Скоропадського у боротьбі за автономні права України. Данило Апостол був гетьманом Лівобережної України з 1727. Упорядкував місцеву адміністрацію, реформував судочинство. За життя багато жертвував на будівництво й утримання храмів. Поховали Данила Апостола у зведеній за його кошти церкві Преображення Господнього, що у Великих Сорочинцях під Миргородом.