Порошенко привітав співвітчизників з Днем Конституції
10:46, 28 червня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко привітав співвітчизників з Днем Конституції.
REUTERS
"Вітаю з Днем Конституції!", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
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