Янукович мав розмову з Кондолізою Райс

17:47, 18 серпня 2006
Політика
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Держсекретар США побажала плідної роботи

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Державний секретар США Кондоліза РАЙС відзначають необхідність поглиблення співробітництва між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови учора, 17 серпня.

К.РАЙС також привітала В.ЯНУКОВИЧА із призначенням прем’єр-міністром і побажала плідної праці на цій посаді.

 

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