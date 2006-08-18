Янукович мав розмову з Кондолізою Райс
17:47, 18 серпня 2006Політика
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Держсекретар США побажала плідної роботи
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Державний секретар США Кондоліза РАЙС відзначають необхідність поглиблення співробітництва між Сполученими Штатами Америки та Україною.
Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови учора, 17 серпня.
К.РАЙС також привітала В.ЯНУКОВИЧА із призначенням прем’єр-міністром і побажала плідної праці на цій посаді.
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