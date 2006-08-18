Янукович мав розмову з Кондолізою Райс

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Державний секретар США Кондоліза РАЙС відзначають необхідність поглиблення співробітництва між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови учора, 17 серпня.

К.РАЙС також привітала В.ЯНУКОВИЧА із призначенням прем’єр-міністром і побажала плідної праці на цій посаді.