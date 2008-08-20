Україна і Грузія мають отримати ПДЧ у грудні - Бесеску

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ переконаний, що Україна та Грузія мають достатньо часу до грудневого саміту НАТО, щоб підготуватись до надання їм Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після їхньої зустрічі у Києві.

Т.БЕСЕСКУ підкреслив, що Румунія має незмінну позицію щодо необхідності надання Україні та Грузії ПДЧ в НАТО.

Він вважає, що на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ (країн-членів НАТО) Україна і Грузія мають отримати ПДЧ для того, щоб вони почали готуватися до вступу в Альянс.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна зацікавлена в посиленні регіональної безпеки, що може забезпечити інтеграція держави до колективної безпекової системи.

Він висловив переконання, що сьогодні українське суспільство, український політикум повинні консолідуватися для того, аби мати надійнішу безпекову формулу.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО. На ньому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.