Луценко хоче почути від Ющенка, що Тимошенко - зрадниця

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Президент Віктор ЮЩЕНКО повинен висловитися з приводу звинувачень прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Президент повинен сказати своє слово. Не можна жити в країні, де заступник глави Секретаріату (Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ) говорить, що прем’єр-міністр України - зрадник України», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив переконання, що «чим швидше це зробить Президент, тим краще буде для держави».

Ю.ЛУЦЕНКО також зазначив, що А.КИСЛИНСЬКИЙ має довести свої звинувачення. «... Або КИСЛИНСЬКИЙ - герой України, якщо у нього є факти, або він негідник і брехун», - сказав міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента у зраді національних інтересів.

Сьогодні СБУ отримала від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.