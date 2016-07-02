Гройсман - Штайнмайєру: зброєю брязкає Росія, а не НАТО

За словами Гройсмана, "цим займається Росія, і саме біля кордонів країн-членів НАТО", передає DW.

В опублікованому інтерв'ю українського прем'єра газетам медіагрупи Funke політик зазначив, що на російську загрозу не можна заплющувати очі, інакше вона стане ще більшою.

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У зв'язку з цим Київ наполягає на швидкому вступі до НАТО. "Двері в НАТО повинні залишатися відчиненими для України", - заявив, зокрема, глава українського уряду. Він наголосив, що країна почала виконувати реформи, спрямовані на модернізацію армії.

Гройсман висловив надію, що на саміті НАТО з 8 по 10 липня у Варшаві буде вироблена "ясна стратегія щодо України". За його даними, населення його підтримує вступ країни до Північноатлантичного альянсу.