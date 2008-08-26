Чи потрібні Україні дострокові вибори (опитування)

72% українців не хочуть проведення дострокових парламентських виборів.

Такий висновок випливає з результатів соціологічного дослідження, проведеного у серпні компанією «Нью Імідж Маркетінг Груп», які передано УНІАН.

Разом з тим, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у серпні, то у парламент пройшло б 4-5 політичних сил.

У цьому разі Партію регіонів підтримали б 21,8% респондентів; Блок Юлії Тимошенко – 19,9%; Блок Литвина - 9,2%; блок «Наша Україна», якби його очолив нинішній голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, - 6,8%; Комуністичну партію України - 3,1%.

Також, за даними дослідження, якби у серпні відбувалися президентські вибори, то у першому турі лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ набрав би 22,9% голосів виборців; прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО - 20,5% голосів. Водночас чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО опинився б на четвертому місці з рейтингом 7,1%, пропустивши вперед лідера блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА з 8,5% голосів.

Водночас проти всіх готові проголосувати 13,2% опитаних.

Дослідження проводилося компанією «Нью Імідж Маркетінг Груп» 1-17 серпня методом особистого інтерв’ю у 24 областях України та в Криму. Було опитано 24 тис. 438 респондентів старше 18 років. Середня похибка вибірки становить 2,2%.