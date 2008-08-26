США і Німеччина засудили рішення Медведєва

США і Німеччина засудили рішення Росії визнати незалежність двох республік, що відкололися від Грузії, - Південної Осетії та Абхазії, передає Рейтер.

Так, державний секретар США Кондоліза РАЙС сьогодні на прес-конференції сказала: "Думаю, можна висловити тільки жаль".

При цьому федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ назвала подібне рішення "абсолютно неприйнятним".

"Воно суперечить принципу територіальної цілісності як непорушному праву", - сказала вона, закликавши продовжити діалог із Росією у формі, яку необхідно визначити лідерам європейських країн на саміті ЄС 1 вересня.