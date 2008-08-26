Яценюк: баталії будуть неймовірно важкі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК викладе свою позицію щодо внесення змін до Конституції в перший день нової сесії роботи парламенту - 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи на прохання УНІАН заяви Партії регіонів про необхідність уже на третій сесії ВР створити Тимчасову спеціальну комісію щодо внесення змін до Основного Закону і розпочати конституційний процес.

При цьому А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що «політична осінь буде дуже жаркою». За його словами, «фактично розпочався новий політичний сезон підготовки до президентських виборів».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що і раніше йому, як голові ВР, було «надзвичайно складно утримувати український парламент від декількох спроб його розпуску», оскільки «і в одному таборі, і в іншому» були зацікавлені у тому, щоб парламент не функціонував.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що разом з усіма депутатами «ми перейдемо цю складну політичну осінь і цей складний політичний сезон».

«Але баталії будуть неймовірно важкі», - додав він.