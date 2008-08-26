Яценюк не дозволить Верховній Раді забути стихійне лихо

У вересні парламент заслухає доповідь уряду щодо освоєння коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені в шести регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що це необхідно зробити, оскільки «стихійне лихо не має бути забуте». За його словами, необхідно зробити все для того, щоб не склалася ситуація, коли «доки піна не зійшла, доти всі їздять», а потім, щоб люди не залишилися на одинці із своїми проблемами.

А.ЯЦЕНЮК прогнозує, що «скоріш за все, один мільярд доларів буде освоєно». Він пообіцяв, що наступного року об’їде регіони, які постраждали від повені, щоб вивчити ситуацію.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що зі стихійного лиха необхідно зробити ряд висновків. За його словами, необхідно створити технологічну карту подолання його наслідків, на якій мають бути зазначені території, де стаються підтоплення, зсуви грунтів.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, також необхідно, щоб підрозділи МНС були зосереджені неподалік від тих місць, які може охопити стихія.

Він додав, що зволікання в перші години та дні стихії призвело, в тому числі, й до людських жертв.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що також в МНС має бути резервний фонд, який міністерство може використовувати незалежно від уряду і з якого можна було б в перші три дні оперативно освоювати кошти на ліквідацію стихійних лих.

Сьогодні А.ЯЦЕНЮК побував в селі Нижній Вербіж Коломийського району, в якому оглянув підтоплені повінню будинки, ознайомився з ходом відновлюваних робіт, поспілкувався з місцевими жителями, завітав до Нижньо-Вербізької загальноосвітньої середньої школи №1, повідомляє прес-служба парламенту.

Під час відвідання навчального закладу А.ЯЦЕНЮК ознайомився з ходом підготовки до нового навчального року. Зокрема, голова ВР завітав до класної кімнати 1-х класів та передав із заснованого ним фонду Open Ukraine комплекти для першокласників, який включає підручники, шкільне приладдя та рюкзак. В цілому з фонду Open Ukraine для школярів з постраждалих від повені регіонів було передано 300 комплектів.

Також за рахунок фонду було закуплено і передано будівельні матеріали для ремонту шкіл у постраждалих від повені регіонах.

Крім того, сьогодні А.ЯЦЕНЮК відвідав Коломийську спеціалізовану школу №1 ім. В.Стефаника, де він навчався свого часу, і зустрівся зі своєю вчителькою, класним керівником Ксенією Юріївною ФУДАЛЯ.

Як повідомлялося, сьогодні А.ЯЦЕНЮК розпочав робочу поїздку західними регіонами України, що найбільше постраждали від повені наприкінці липня цього року.