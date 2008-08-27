Ющенко: для України рішення Кремля неприйнятне

Україна не підтримує рішення Росії про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії і наголошує на непорушності міжнародного принципу збереження територіальної цілісності будь-якої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю інформаційному агентству Reuters (Велика Британія).

«Ми жалкуємо в зв`язку з прийняттям такого рішення. Для України воно неприйнятне, і тому ми не можемо підтримати цю позицію», - сказав Президент.

Глава держави наголосив: Україна виходить із того, що забезпечення фундаментального міжнародного права на територіальну цілісність будь-якої країни є основою сучасної безпекової політики.

Відтак порушення цього принципу, на переконання В.ЮЩЕНКА, «формує загострення не тільки в Кавказькому регіоні». «Це загострення, яке може привести до ускладнень в багатьох частинах світу», - зазначив він.

«Найголовніше - воно несе великий імпульс взаємної недовіри, коли фундаментальні домовленості, принципи довіри, яка здобута такими дорогими зусиллями, можуть бути втрачені через непродумані кроки - коли дипломатія, політика мирного врегулювання замінюється політикою сили», - сказав Президент.

Серед інших тем інтерв`ю - євроатлантична інтеграція України та перспективи її прискорення в контексті грузинських подій; українсько-російські відносини, у тому числі в частині врегулювання питань перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі та щодо формування взаємин у газовій сфері; ризики та перспективи для національної економіки на наступний рік; ситуація із забезпеченням політичної стабільності у країні.

Інтерв`ю провела старший кореспондент світових новин Лондонської редакції Reuters Елізабет ПАЙПЕР.