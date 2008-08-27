Грузія залишить у Москві тільки двох дипломатів
15:15, 27 серпня 2008Політика
1334 0
Грузія відкликає зі свого посольства в Москві всіх дипломатів, окрім двох, повідомляє France Presse з посиланням на міністра закордонних справ країни Еку Ткешелашвілі.
"Ми звели дипломатичні відносини з Росією до мінімуму, - заявила Ткешелашвілі. - У нас більше не буде посла в Москві".
Раніше повідомлялося, що в Тбілісі розглядалася можливість повного розриву дипломатичних відносин з Москвою у відповідь на визнання нею незалежності Абхазії і Південної Осетії, про яке було оголошено 26 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter