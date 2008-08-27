Грузія залишить у Москві тільки двох дипломатів

Грузія відкликає зі свого посольства в Москві всіх дипломатів, окрім двох, повідомляє France Presse з посиланням на міністра закордонних справ країни Еку Ткешелашвілі.

"Ми звели дипломатичні відносини з Росією до мінімуму, - заявила Ткешелашвілі. - У нас більше не буде посла в Москві".

Раніше повідомлялося, що в Тбілісі розглядалася можливість повного розриву дипломатичних відносин з Москвою у відповідь на визнання нею незалежності Абхазії і Південної Осетії, про яке було оголошено 26 серпня.

Лента.ру