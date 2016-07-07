Україна наполягає на створенні міжнародного механізму з деокупації Криму – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції в Києві з державним секретарем США Джоном Керрі.

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«Ми продовжуємо наполягати на створенні міжнародного механізму з деокупації півострова», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Порошенко заявляв, що Україна планує створити міжнародний механізм повернення Криму.

«Для того, щоб створити майданчик, формат, де ми це повинні обговорювати, Україна представила абсолютно чіткі і прозорі пропозиції - там повинні бути ЄС, США, долучитися до цього повинні країни-гарант0и Будапештського меморандуму. Назвати цей формат можна «Женева плюс» і негайно розпочати консультації щодо організації такого процесу як визволення незаконно заарештованих та забезпечення дотримання прав кримськотатарського народу, розробка «дорожньої карти» з деокупації Криму», - підкреслив Порошенко.

12 травня Європарламент прийняв резолюцію, в якій підтримав ініціативу створення міжнародного механізму проведення переговорів у форматі «Женева плюс» і закликав РФ почати переговори про повернення Криму Україні.