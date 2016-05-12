Європарламент підтримав формат "Женева плюс" та закликає РФ до переговорів про повернення Криму

Про це йдеться у тексті резолюції, яку сьогодні ухвалив Європарламент.

Депутати Європарламенту закликали Російську Федерацію надати постійний і безперешкодний доступ до Криму відповідним міжнародним установам із захисту прав людини з метою здійснення спостереження за ситуацією із правами людини у Криму.

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У резолюції Європарламент вітає українську ініціативу щодо започаткування міжнародного механізму із проведення переговорів у форматі "Женева плюс" для відновлення українського суверенітету над Кримом. Європарламентарії у резолюції зазначили, ця українська ініціатива "повинна включати безпосереднє залучення Європейського Союзу".

Резолюція закликає РФ, аби "вона розпочала переговори з Україною та іншими партнерами щодо деокупації Криму, зняла торгове і енергетичне ембарго та скасувала надвичайний стан у Криму".