Європарламент підтримав формат "Женева плюс" та закликає РФ до переговорів про повернення Криму
Європейський парламент підтримує ініціативу "Женева плюс" та закликає Російську Федерацію розпочати переговори із повернення Криму Україні.
Про це йдеться у тексті резолюції, яку сьогодні ухвалив Європарламент.
Депутати Європарламенту закликали Російську Федерацію надати постійний і безперешкодний доступ до Криму відповідним міжнародним установам із захисту прав людини з метою здійснення спостереження за ситуацією із правами людини у Криму.
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У резолюції Європарламент вітає українську ініціативу щодо започаткування міжнародного механізму із проведення переговорів у форматі "Женева плюс" для відновлення українського суверенітету над Кримом. Європарламентарії у резолюції зазначили, ця українська ініціатива "повинна включати безпосереднє залучення Європейського Союзу".
Резолюція закликає РФ, аби "вона розпочала переговори з Україною та іншими партнерами щодо деокупації Криму, зняла торгове і енергетичне ембарго та скасувала надвичайний стан у Криму".