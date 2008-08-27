Меркель розказала Медведєву все, що думає про його рішення

Присутність російських військ в Грузії є серйозним порушенням плану припинення вогню між цими країнами.

Як повідомляє Рейтер, про це у телефонній розмові з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. Розмова відбулась за ініціативи А.МЕРКЕЛЬ. Це перший контакт між Кремлем і лідером західної країни відтоді як Росія визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії.

А.МЕРКЕЛЬ різко засудила рішення Д.МЕДВЕДЄВА щодо визнання незалежності цих республік і назвала цей крок порушенням міжнародного законодавства.

Канцлер Німеччини ще раз закликала негайно дотримуватися плану врегулювання конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, план врегулювання грузино-російського конфлікту був узгоджений 12 серпня на зустрічі в Москві Президентів Росії і Франції.

Росія, відповідно до плану мирного врегулювання, розробленого Д.МЕДВЕДЄВИМ і Н.САРКОЗІ, зобов`язалася відвести свої війська на позиції, займані ними до 8 серпня, коли російські військові були відправлені до Південної Осетії на допомогу миротворцям.