Тимошенко заявляє, що коаліцію розвалює персонально Президент

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про загрозу визнання КС неконституційною діяльності діючої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи заяву депутата фракції НУ-НС Ігоря КРІЛЯ про доцільність створення коаліції між фракціями НУ-НС і Партії регіонів.

«Подання Партії регіонів про неконституційність діючої коаліції тільки почало розглядатися в Конституційному Суді днями. Відбулися публічні слухання, на яких були присутні представники ПР, представник президента Марина СТАВНІЙЧУК, представник Кабміну і представник ВР. На публічних слуханнях представники уряду й ВР дуже чітко зайняли позицію, відповідну Конституції, – сьогодні в коаліції 228 депутатів і вийти з неї може тільки фракція в цілому, але ми були здивовані, коли представник ПР пані ЛУКАШ і представник президента пані СТАВНІЙЧУК зайняли абсолютно однакову позицію й доводили, що коаліції немає, оскільки вийшли двоє депутатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що поведінка ПР пояснюється бажанням зруйнувати демократичну коаліцію. Водночас, на її думку, незрозумілою залишається позиція представника президента М.СТАВНІЙЧУК, яка аргументувала, що демократичної коаліції не існує. «Це є ще одним свідоцтвом того, що демократичну коаліцію розвалює персонально Президент», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила стурбованість, що нинішній склад КС найближчим часом може оголосити рішення про неконституційність діючої коаліції. Прем`єр нагадала, що до складу КС входять 18 суддів, 6 з яких були призначені під час перебування при владі ПР і ще 6 – за квотою Президента. «Це абсолютна більшість для того, щоб оголосити це рішення КС, абсолютно незаконне про те, що коаліції не існує», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду називає неприємним той факт, що «суддів Конституційного Суду витягують у Секретаріат Президента, примушують їх прийняти це рішення якнайшвидше, дають їм вказівки».

«Існує велика загроза, що при такій розстановці сил у КС за сприяння Президента й Партії регіонів буде прийняте рішення Конституційного Суду про те, що коаліції не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала суддів КС не приймати участі «в політичних махінаціях і інтригах, а діяти суворо відповідно до Конституції».

На її думку, сьогоднішня заява І.КРІЛЯ є складовою частиною ситуації, що склалася, після того, як «Віктор Іванович БАЛОГА витягнув із коаліції двох депутатів РИБАКОВА і БУТА». «У цьому я бачу послідовність дій – з одного боку представник президента в КС лобіює рішення про те, що демократичної коаліції не існує, а з іншого боку цілий КРІЛЬ заявляє, що вони готові створити коаліцію з Партією регіонів і при цьому попутно звинувачують прем`єр-міністра в національній зраді, щоб можливо була аргументація, чому потрібна інша коаліція. Все це етапи одного ланцюжка - дуже брудного, неприємного, антиукраїнського», - підкреслила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що має намір із останніх сил зберігати демократичну коаліцію. «Я, наскільки в мене вистачить сили, берегтиму демократичну коаліцію. Будь-який політик на моєму б місці вже сотні разів емоційно відреагував би на те, що здійснюється проти мене особисто й проти демократичної коаліції. Я ж сьогодні кожне слово зважую для того, щоб не дай Боже якимись емоціями, або діями не дати підстав для знищення демократичної коаліції. А те, що сьогодні вустами КРІЛЯ оголосили готовність Президента України, БАЛОГИ, фракції створювати коаліцію з Партією регіонів – це, безумовно, для мене дуже неприємна новина», - підкреслила вона.