У Києві затримано заступника глави МОЗ, який організував систему поборів з лікарів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва з посиланням на прокурора міста Роману Говду, сьогодні вночі завершилася тривала антикорупційна операція з викриття системного хабарництва за участі високопосадовця Міністерства охорони здоров'я України.

Правоохоронцями затримано "на гарячому" заступника міністра охорони здоров'я.

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Встановлено, що вказаний посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості в подальшому здійснювати належним чином свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції в Олександрівській лікарні Києва.

Заступника міністра та його спільника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням прокуратури м. Києва.