Міністри закордонних справ G7 засудили Росію

Міністри закордонних справ країн "великої сімки" засудили рішення Росії визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Про це йдеться в спільній заяві "великої сімки", поширеній сьогодні Державним департаментом США. "Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США і Великої Британії засуджуємо дії Росії - нашої колеги по "великій вісімці". Ми засмучені надмірним використанням сили в Грузії і подальшою окупацією частини цієї країни", - цитує документ РосБізнесКонсалтинг.

Міністри закликали Росію повернутися до виконання плану мирного врегулювання, виробленого за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі, і повністю вивести свої війська на позиції, які вони займали до початку конфлікту, передає Reuters.