НУ-НС за рейтингом зрівнявся з комуністами (опитування)

Блок Юлії Тимошенко і Партія регіонів разом із своїми лідерами Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ залишаються найвпливовішими політичними силами в Україні.

Про це засвідчили результати переданого УНІАН опитування громадської думки, проведеного ТОВ “ФОМ - Україна”.

Так, якщо б вибори до Верховної Ради відбувалися 24 серпня 2008 року, за БЮТ віддали б свої голоси 23,4% українців. Партію регіонів, яка є на другому рейтинговому місці, підтримали б 20,3% виборців. Третю і четверту позицію з результатом 4,6% поділили б НУ-НС і Комуністична партія. Далі із рейтингом 2,8% перебуває Блок Литвина.

Стосовно динаміки народної довіри цих політичних сил протягом року генеральний директор ТОВ “ФОМ - Україна” Олександр БУХАЛОВ зазначив деяке падіння рейтингу БЮТ (у січні було 29,2%), але при цьому вказав на поступову тенденцію збільшення популярності на сьогоднішньому етапі.

Також, як зазначив експерт, відбувається втрата позицій НУ-НС (у січні було 8,8%), який за популярністю зрівнявся із КПУ.

Коментуючи неподолання тривідсоткового бар’єру, відповідно до результатів проведеного дослідження, Блоку Литвина, О.БУХАЛОВ зазначив, що результат 2,8%, із врахування статистичної похибки, є цілком прохідним.