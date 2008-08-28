Тимошенко чекає, коли Балога повісить на неї ураган Катрін

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає «неоригінальною» заяву глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ про бездіяльність уряду у зв`язку з виникненням пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, коментуючи заяву В.БАЛОГИ.

«Ми ще, мабуть, винні в урагані Катрін і в усіх цунамі, які пройшли світом. Я думаю, що ця людина (В.БАЛОГА) не є оригінальною. Єдине, чим він займається, – він перекладає відповідальність на тих, хто знаходиться навколо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає недоцільним звертати увагу на цю заяву В.БАЛОГИ.

«Не потрібно звертати увагу на ці дрібниці, адже все це вже смішно», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що уряд обов`язково розбереться, хто допустив виникнення пожежі на території військової частини, чому Міністерство оборони не приступило до утилізації цих боєприпасів. «Ми обов`язково розберемося, хто винен у тому, що така ситуація виникла», - заявила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента заявив, що пожежа на військових складах у місті Лозова Харківської області стала ще одним наслідком непрофесійних дій уряду.

За словами В.БАЛОГИ, Кабінет міністрів України під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО нічого не зробив для запобігання критичній ситуації, що виникла внаслідок пожежі і вибуху боєприпасів на військових арсеналах поблизу м. Лозова Харківській області.

Він зазначив, що вкотре Кабмін бореться з наслідками своєї бездіяльності, як це недавно підтвердила масштабна повінь на Заході країни.

«Несвятковий феєрверк у Харківській області, як і велика вода, що затопила шість областей, прямо пов`язані з непрофесійними, недбалими діями Кабміну щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Звичайно, уряд на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО неодмінно скористається черговим лихом, щоб розгорнути піар-кампанію з вихваляння своєї героїчної роботи в ліквідації катастроф. Знову урядовці перед об`єктивами телекамер з трагічною мімікою звітуватимуть про те, що зроблено, аби подолати біду. При цьому ні слова не буде сказано про те, чому уряд ні палець об палець не вдарив для того, щоб відвернути цю НП», - сказав В.БАЛОГА.

27 серпня вдень на території військової частини А0829 Міністерства оборони, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося займання сухої трави з подальшим поширенням вогню в напрямку сховищ боєприпасів. О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів.

Проводиться евакуація людей з п`ятикілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів згідно з ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.