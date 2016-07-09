Порошенко заявляє про запуск процесу, який дозволить Україні стати поглибленим партнером НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні у Варшаві.

«Символічно, що ми прийняли рішення більше поглибити особливе партнерство між НАТО та Україною. Ми погодились запустити процес, який дозволить Україні отримати статус поглибленого партнера з поглибленими можливостями», - заявив Порошенко.

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«Це означає більш глибокі відносини та більш тісну взаємодію з членами Альянсу. Це рішення демонструє, що НАТО твердо підтримує Україну», - додав президент.