Порошенко заявляє про запуск процесу, який дозволить Україні стати поглибленим партнером НАТО
18:13, 09 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє про запуск процесу, який дозволить Україні отримати статус поглибленого партнера НАТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні у Варшаві.
«Символічно, що ми прийняли рішення більше поглибити особливе партнерство між НАТО та Україною. Ми погодились запустити процес, який дозволить Україні отримати статус поглибленого партнера з поглибленими можливостями», - заявив Порошенко.
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«Це означає більш глибокі відносини та більш тісну взаємодію з членами Альянсу. Це рішення демонструє, що НАТО твердо підтримує Україну», - додав президент.
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