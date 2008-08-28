Карасьов думає, що ринок у Харкові став жертвою політичної війни

Повторна пожежа на харківському ринку «Барабашово» має політичний характер - політолог

Директор Інституту глобальних стратегій (ІГЛС) Вадим КАРАСЬОВ вважає, що пожежа в ТЦ «Барабашово» в Харкові, яка повторилася за останні півроку, носить політичне забарвлення і не має нічого спільного з природною стихією.

Таку думку політолог висловив у коментарі, переданому агентству УНІАН.

«Нинішня пожежа на ринку - це не природна, не кліматична пожежа, а політична. Швидше за все, вона є продовженням тривалої політичної війни у Харкові між харківськими топ-політиками і Олександром ФЕЛЬДМАНОМ - одним із акціонерів Барабашовського ринку, якого нинішня харківська місцева муніципальна влада розглядає як одного з політичних супротивників», - вважає політолог.

На думку В.КАРАСЬОВА, «очевидно, що конфлікт між О.ФЕЛЬДМАНОМ, з одного боку, і (мером міста) Михайлом ДОБКІНИМ і (секретарем міськради) Геннадієм КЕРНЕСОМ, з другого боку, вийшов за рамки певних конвенцій, і все більше поширюється на суміжні і афільовані області їх сфери бізнесу і бізнесполітичного впливу».

Директор ІГЛС також підкреслив, що конфлікт сил у Харкові вийшов за рамки допустимих політичних заходів.

«Пожежа на «Барабашово» - це не результат випадкових замикань проводки, а, швидше за все, є результатом коротких замикань у відносинах між харківськими політиками і всередині харківської політичної еліти. І це безумовно. Конфлікт вийшов за рамки політичної пристойності», - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 27 серпня в Харкові на ринку «Барабашово» сталася друга за півроку пожежа, якій була присвоєна третя категорія складності. При цьому наголошувалося, що пожежа почалася на тому ж самому майданчику, що й 4 місяці тому, в квітні, коли вигоріло півтори тисячі квадратних метрів. Збитки підприємці оцінили в суму 10 млн. доларів. За фактом пожежі була порушена кримінальна справа.