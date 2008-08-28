Держкомлісгосп не бажає відповідати за "лісову пожежу" з вибухами

У Державному комітеті лісового господарства України стверджують, що так звана “лісова пожежа”, що сталася поблизу міста Лозова Харківської області, виникла на території, підпорядкованій Міністерству оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомлісгоспу України, так у відомстві прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що основною причиною вибухів боєприпасів поблизу міста Лозова стала лісова пожежа, яка в подальшому перекинулася на військовий арсенал.

“Всебічно вивчивши питання, Державний комітет лісового господарства України вимушений зазначити: подібні заяви потребують уточнення. Так звана лісова пожежа сталася на території військової частини де розташований 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, тобто на території, яка підпорядкована Міністерству оборони України”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Держкомлісгосп також повідомляє, що, за даними Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства, найближчий лісовий масив, що знаходиться у віданні Держкомлісгоспу, розташований у Лозівському лісництві ДП «Близнюківське лісове господарство» на відстані понад 20 кілометрів від місця події. “Ні у червні, ні у серпні поточного року пожеж у цих лісах не було, тому лісова пожежа в них не могла стати причиною цього інциденту (пожежі й вибухів на військовому арсеналі – УНІАН)”, – зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Управління прес-служби Міністерства оборони України повідомило, що загоряння на складах боєприпасів поблизу Лозової Харківської області спричинила лісова пожежа.

Пожежним підрозділам МНС, що прибули на місце лісової пожежі, на жаль, не вдалося її загасити і вогонь через сильні пориви вітру перекинувся на об’єкти 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, повідомляло Управління прес-служби.

О 16 годині сталася пожежа на двох майданчиках арсеналу, де зберігалися 120-міліметрові міни, а о 16.10 черговою службою арсеналу були зафіксовані перші вибухи.