У НАТО схвалили прогрес реформ в Україні, але "проблеми залишаються"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, яке пройшло сьогодні у Варшаві в рамках саміту Альянсу.

"Союзники схвалюють і підтримують прогрес України у виконанні всеосяжних реформ, незважаючи на складні обставини, і з нетерпінням очікують на подальші кроки у розвитку її демократичних інститутів і в реалізації економічних реформ", - йдеться в заяві.

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Зокрема, союзники вказали на успіхи, які були досягнуті у сфері макроекономічної стабілізації, реформи поліції та оборони, в сфері державних закупівель. "Важливі кроки були також зроблені в напрямку децентралізації, реформи судової системи, боротьби з корупцією та у забезпеченні виконання умов МВФ", - наголошується в заяві.

Разом з тим союзники констатували, що "проблеми залишаються, і наполегливо закликають Україну продовжувати швидке і всеосяжне виконання цих та інших реформ, які ще необхідно вирішити".

"Український народ висловив своє бажання бачити свою країну міцно пов'язану з європейськими демократіями. Україна залишається відданою реалізації широкомасштабних реформ на шляху європейських та євроатлантичних стандартів, заснованих на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права, що буде мати важливе значення у справі забезпечення процвітання та довгострокової стабільності, включаючи боротьбу з корупцією", - йдеться в заяві.

Союзники також відзначили, що рівень співпраці НАТО з Україною з 2014 року як на політичному рівні, так і в плані практичної роботи, "є безпрецедентним". "НАТО буде продовжувати брати участь у політичному діалозі в рамках Комісії Україна-НАТО і підтримувати Україну в реалізації її амбітної програми реформ, зокрема шляхом оптимального використання річної Національної програми, Процесу планування та аналізу і Комплексного пакету підтримки (КПП)", - наголосили вони.

Крім того, союзники високо оцінили внесок України в операції та Сили швидкого реагування НАТО і привітали внесок, зроблений партнерством Україна-НАТО у забезпеченні безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні і за його межами. "На основі рішень, прийнятих у Вельсі, ми розглянемо кроки, необхідні для реалізації інтересів України в програмі Нові можливості в рамках Ініціативи оперативної сумісності з партнерами", - йдеться в заяві.

При цьому союзники вказали, що, як зазначалося на попередніх самітах НАТО, в тому числі в Мадриді, Бухаресті, Лісабоні, Чикаго та Вельсі, "незалежна, суверенна і стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки". "Ми підтверджуємо нашу тверду прихильність справі подальшого розвитку особливого партнерства між НАТО і Україною, яка буде сприяти створенню стабільної, мирної та неподільної Європи", - запевнили вони.