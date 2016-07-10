Реалізація Комплексного пакету допомоги НАТО Україні розпочнеться найближчими місяцями - Климпуш-Цинцадзе

Реалізація заходів Комплексного пакету допомоги (КПД) Україні, затвердженого в рамках засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні під час Варшавського саміту НАТО, розпочнеться вже найближчими місяцями.

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Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила у коментарі УНІАН.

"Частина заходів цього КПД є продовженням тих програм, які вже були, але вони доповнені. Тому допомога НАТО вже працює. Нові ж напрямки будемо розпочинати вже зараз, хоча деколи процедури тривають місяцями. Будемо намагатися прискорювати. Думаю, що початок реальної роботи за всіма напрямками - це питання місяців", - переконана віце-прем'єр.

У зв'язку з цим вона висловила сподівання, що утворена нещодавно Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України зможе скоординувати дії міністерств та відомств.

Відповідаючи на запитання стосовно конкретних механізмів реалізації КПД, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що за час перебування в уряді зрозуміла необхідність того, аби необхідні кроки були прописані "на папері".

"Навіть коли є повне усвідомлення правильності наміру, правильності напрямку, правильності необхідності тієї чи іншої зміни, воно не працює. Тому для нас надзвичайно важливо, щоб була затверджена програма розвитку Збройних сил з конкретними кроками, які забезпечать виконання реформи. В кожному конкретному випадку це набір кроків, який має бути прописаний і затверджений. Як тільки це прописано та затверджено, тоді це означає, що є механізм, як впливати на те, щоб все було виконано", - наголосила вона.

Крім того, Климпуш-Цинцазде зазначила, що в Україні розраховують, "і як це було обіцяно (передбачено КПД), що НАТО надішле своїх представників для координації, наприклад, трастових фондів".

"Для нас надзвичайно важливо, щоб Альянс фінансово забезпечив ті плани, які є у КПД, тому що можуть бути наміри, можуть бути плани, але може не бути фінансового забезпечення. Ми сподіваємося, що Альянс буде виконувати взяті зобов'язання", - сказала віце-прем'єр.

Відповідаючи на запитання щодо термінів виконання КПД, вона зауважила, реалізація заходів, передбачених документом, розрахована на декілька років.

"Він може корегуватися, вдосконалюватися. Побачимо. Головне - почати його виконувати і зрозуміти, чи є необхідність у внесенні змін чи ні. Я би хотіла, щоб у кінцевому результаті ми відповідали стандартам НАТО", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в рамках саміту НАТО було ухвалено Комплексний план допомоги України. Планом передбачено понад 40 напрямків, за якими Альянс надасть Україні підтримку в оборонній і безпековій сферах.

8 липня президент України Петро Порошенко своїм указом утворив Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України як допоміжний орган при главі держави. Головою Комісії призначено Климпуш-Цинцадзе.