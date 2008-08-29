Кріль заявляє, що Тимошенко користується принципом Гебельса

Народний депутат України, лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра займається лише пропагандою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Чим більш відверта брехня, тим скоріше у неї повірять люди. Цим принципом головного нацистського пропагандиста Гебельса раніше користувалось СДПУ(о). Сьогодні його успішно використовує Ю.ТИМОШЕНКО разом із своїм головним політконсультантом, лідером есдеків Віктором МЕДВЕДЧУКОМ», - заявив І.КРІЛЬ.

За його словами, «кілька днів тому прем‘єр-міністр заявила про якусь міфічну заяву І.КРІЛЯ, у якій він начебто пропонує створити коаліцію НУНС із Партією регіонів».

«На основі цього Ю.ТИМОШЕНКО зробила бажаний для себе висновок про те, що Президент України розвалює демократичну коаліцію», – зауважив депутат.

Лідер “Єдиного Центру” назвав це "відвертою брехнею", тому що "ніякої подібної заяви І.КРІЛЯ не було".

Він наголосив, що у його виступі пролунали звинувачення на адресу як лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, так і Ю.ТИМОШЕНКО у спільній боротьбі за прихильність Кремля, що шкодить національним інтересам України.

“У своє виправдання Ю.ТИМОШЕНКО перекрутила зміст заяви І.КРІЛЯ, щоб приховати спільні інтереси із Партією регіонів», - переконаний він.

Як заявив І.КРІЛЬ, насправді ж демократичну коаліцію із самого початку її створення системно розвалює саме Ю.ТИМОШЕНКО.

І.КРІЛЬ аргументував свою позицію тим, що саме БЮТ у порушення коаліційної угоди без погодження з НУНС голосував у лютому разом із комуністами та Партією регіонів за збереження Тендерної палати.

«Через її корупційні механізми Україна щороку втрачала близько 8 млрд. грн. За ці гроші протягом декількох років ми могли докорінно змінити стан справ у державі. А вони ставали інструментом збагачення олігархів із цих фракцій та наповнення їх партійних кас», - вважає голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ додав, що «саме Ю.ТИМОШЕНКО у порушення коаліційної угоди без погодження із НУНС разом із своїми союзниками із Партії регіонів у травні виношувала плани по зміні Конституції України, які були направлені виключно на її власні політичні амбіції. Саме Ю.ТИМОШЕНКО у порушення коаліційної угоди без погодження із НУНС у травні дала команду фракції БЮТ блокувати трибуну Верховної Ради, щоб не дати Президенту України виступити із щорічним посланням до Верховної Ради. Саме Ю.ТИМОШЕНКО в порушення коаліційної угоди без погодження із НУНС у липні розплачувалась із комуністами урядовими посадами за їх антикоаліційні голосування у парламенті. Все це є порушенням базового принципу коаліційної угоди - виступати єдиним фронтом з Президентом України, будувати свої дії на основі його виборчої програми, а також програм політичних сил, які увійшли до коаліції».

І.КРІЛЬ вважає усе це підтвердженням того, що Ю.ТИМОШЕНКО послідовно руйнує коаліцію. «Така коаліція їй була потрібна лише для того, щоб здобути владу. Але така квола і бездієва коаліція вигідна Ю.ТИМОШЕНКО, тому що і уряд, і прем’єр сьогодні безконтрольні», - сказав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що така ситуація з коаліцією не вигідна Україні, оскільки на сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО, будучи неконтрольованою з боку парламенту, задля власних політичних амбіцій та в інтересах російського "Газпрому" "провалює газові контракти для України в Лівії та лобіює відмову в розробці газових чорноморських газових родовищ компанією Vanco в Україні, а також лобіює транспортування нафти по нафтопроводу «Одеса-Броди» у вигідному для Росії напрямку".

«Є багато інших, більш дрібних дій уряду, в тому числі і відвертий «дєрєбан» коштів», - переконаний І.КРІЛЬ.

Він наголосив: «Так далі тривати не може. Тому, як і кілька днів тому, і сьогодні заявляю, що і В.ЯНУКОВИЧ, і Ю.ТИМОШЕНКО мають хоча б на рік забути про свої власні амбіції і разом з Президентом створити такі механізми функціонування влади, щоб хоча б один рік вся влада змогла ефективно попрацювати для людей».

«А вже потім нехай йдуть на президентські вибори та змагаються за владу. Так буде чесно по відношенню до власного народу, про інтереси якого вони лише і говорять» - заявив голова “Єдиного Центру”.

Як відомо, 27 серпня Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Президента Віктора ЮЩЕНКА в розвалі демократичної коаліції, коментуючи заяву І.КРІЛЯ щодо неефективності демкоаліції.

"Це не будь-який депутат НУНС заявив, а цілий КРІЛЬ. Це серйозна заява. КРІЛЬ – не просто КРІЛЬ, а глашатай Віктора Івановича БАЛОГИ і Президента. І сьогодні нарешті, оприлюднено чітку позицію, що НУНС на чолі з Президентом готується створювати коаліцію з ПР", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.