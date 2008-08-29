Ющенко доручив Тимошенко зробити для шахтарів "те, що потрібно"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у 2009 році очікує від уряду початку реальних реформ вугільної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив у інтерв`ю журналістам у під час перебування у м. Червоноармійськ у рамках робочої поїздки до Донецької області.

Глава держави зазначив, що на сьогодні «проблемою номер один» у цій сфері є те, що темі її реформування не було приділено достатньо уваги з боку профільного міністерства, виконавчої влади, шахтних управлінь тощо.

«Українському урядові, Міністерству вугільної промисловості все треба зробити для того, щоб те, про що ми говорили роками, сьогодні перетворювалося в дію. Це те, що сьогодні потрібно шахтарю, вугільній галузі і державі», – сказав Президент, підкресливши, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб наступний рік також не був згаяним для галузі.

На думку глави держави, ключове місце у реформуванні вугільного сектора мають посідати приватні інвестори. «Не треба боятися акціонування, не треба боятися, що поряд з державою з`являється друга відповідальна сторона, що при правильному мотивуванні принесе гроші, які держава ніколи не принесе у цю галузь, дасть людям зарплату, робочі місця, безпеку, а країні – ефективно працюючу економіку», – сказав Президент.

Глава держави також виступив за спрощення порядку ліцензування видобутку вугілля малими та середніми підприємствами. «Я дам доручення уряду опрацювати і спростити діючий порядок ліцензування», – сказав В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання про способи боротьби із нелегальним видобутком вугілля, зокрема у Донецькій області.