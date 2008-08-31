Ющенко квапить з передачею Тимошенко документів щодо пожежі на 61-му арсеналі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на якнайшвидшій підготовці та передачі документів і матеріалів до Кабінету міністрів щодо пожежі на 61-му арсеналі під Лозовою. Про це він заявив у телефонній розмові у суботу з головою Харківської облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.

Як повідомляє прес-служба Харківської ОДА, В.ЮЩЕНКО відзначив важливість якнайшвидшої підготовки документів, необхідних для виділення коштів на компенсацію збитків, викликаних пожежею.

За повідомленням прес-служби, робота над з`ясуванням розміру збитку, спричиненого населенню і підприємствам Лозівського району, знаходиться на фінішній стадії.

Вже сьогодні, 31 серпня, до Києва з необхідним пакетом документів виїжджає перший заступник керівника області Володимир БАБАЄВ.

У суботу А.АВАКОВ провів засідання обласної Комісії з питань надзвичайних ситуацій, на якому розглядався збиток кожного об`єкта в постраждалій зоні навколо 61-го арсеналу – від ділянки землі сільгосппідприємства, до конкретного домоволодіння, зазначає прес-служба ОДА.