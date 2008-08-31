Через 1 вересня перенесено Погоджувальну раду ВР
10:04, 31 серпня 2008Політика
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Усі з цим погодилися
1 вересня о 15.00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 9-й під`їзд).
Як повідомляє офіційний сайт ВР, таке рішення ухвалене на прохання керівників фракцій у зв`язку зі святкуванням 1 вересня Дня знань (УНІАН: зазвичай засідання Погоджувальної ради проводиться вранці).
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