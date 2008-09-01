Ахметов збудує у Донецьку школу - «в країні немає нічого подібного»

Народний депутат України, президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ виділить 30 млн. грн на будівництво нової будівлі Донецької загальноосвітньої школи №63, в якій він колись навчався.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Шахтаря», сьогодні гендиректор клубу Сергій ПАЛКІН разом з кращим футболістом України сезону 2007-2008 років бразильцем ФЕРНАНДИНЬО побували в школі №63 на святі Першого дзвінка, де ознайомилися з проектом нової школи.

Під час презентації проекту наголошувалося, що будівництво коштуватиме близько 30 млн. грн і «в країні немає нічого подібного».

Крім того, під час урочистої лінійки С.ПАЛКІН і ФЕРНАНДИНЬО роздали школярам подарунки від ФК «Шахтар» - барвисті щоденники із символікою клубу.