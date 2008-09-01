Ющенко сказав, у чиїх руках знаходиться доля коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що доля коаліції знаходиться в її руках, а не у руках Конституційного Суду.

Про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, розповідаючи про зустріч В.ЮЩЕНКА з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і лідером фракції НУ-НС В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

За її словами, В.ЮЩЕНКО акцентував на необхідності забезпечення єдності, як у парламенті, так і всередині фракції НУ-НС, а також на необхідності дотримання фракційної дисципліни для ефективного прийняття законодавчих рішень.

Президент підкреслив, що третя сесія парламенту стане справжнім тестом на існування коаліції, яка зараз, за його словами, переживає важкі часи.

«Доля коаліції у руках самої коаліції, а не КС», - процитувала слова Президента його прес-секретар.

Вона підкреслила, що, на думку глави держави, коаліція має підтвердити свою чинність шляхом ухвалення законів, передбачених коаліційною угодою. Президент констатував, що з майже 200 законопроектів, прийняття яких передбачено угодою, до парламенту внесено лише 42, а прийнято в цілому лише 11.

Президент торкнувся питання необхідності виконання коаліційної угоди і під час зустрічі з фракцією НУ-НС. За словами І.ВАННИКОВОЇ, на переконання глави держави, одними з перших питань, які мають бути включені до порядку денного третьої сесії, є прийняття в цілому тих законопроектів, які були ухвалені парламентом за основу. Зокрема, йдеться про законопроект «Про опозицію», законопроект «Про внесення змін до закону про місцеві державні адміністрації», законопроект про внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування».

Також серед пріоритетних завдань В.ЮЩЕНКО визначив питання завершення бюджетного процесу. Також він наголосив на необхідності завершення процесу адаптації законодавства до вимог СОТ. Серед пріоритетних завдань глава держави визначив ухвалення державної програми приватизації на 2008-2012 роки, а також створення законодавчої бази для проведення Євро-2012.

Також глава держави наголосив на необхідності завершення розгляду і ухвалення законопроектів, спрямованих на здійснення судової реформи. Зокрема, за його словами, необхідно розглянути законопроект «Про внесення змін до закону «Про судоустрій України» та зміни до закону «Про статус суддів». В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості ухвалення антикорупційного пакета ініційованого ним, а також на пакеті законопроектів щодо земельної реформи та запровадження ринку землі.

Глава держави також висловив сподівання, що фракції коаліції підтримають його законодавчу ініціативу встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 років.

І.ВАННИКОВА розповіла, що В.ЮЩЕНКО закликав фракцію НУ-НС проводити консультації зі своїми партнерами по коаліції щодо формування чіткого плану дій. «Якщо ми не навчимося діяти спільно, існування коаліції буде під загрозою», - процитувала І.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКА.