Кріль: курортний роман Тимошенко та Януковича переріс у серйозні стосунки

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ заявляє, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ створили нову коаліцію у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Ми хочемо привітати Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА з тим, що їх курортний роман нарешті переріс у серйозні стосунки у вигляді нової коаліції у парламенті», - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи ініціативу депутатів БЮТ та ПР щодо спрощення процедури імпічменту Президента.

На думку голови “Єдиного Центру”, «тіньова коаліція» у складі БЮТ та ПР вже давно працює в парламенті на виконання свого головного політичного завдання – узурпація та поділ влади між цими політичними силами.

«Хочу нагадати, що результатами цієї співпраці вже стало ухвалення Закону про Кабінет міністрів України, голосування БЮТівського варіанта законопроекту про тендерні закупівлі та спільні ініціативи по внесенню змін до Конституції», - повідомив І.КРІЛЬ.

«Не дивно, що перший удар новоствореної «ширки» спрямований проти Президента, як єдиного дієвого інституту влади, який стримує надмірні апетити Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА і не дозволяє приватизувати державу», - заявив голова “Єдиного Центру”.

На думку І.КРІЛЯ, не зважаючи на президентські амбіції Ю.ТИМОШЕНКО, які розколють коаліцію, демократична більшість працюватиме далі. «Деструктивна поведінка лідера БЮТ не знайде підтримки серед більшості представників цієї політичної сили», - переконаний лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня народні депутати Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) і Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) запропонували визначити термін розгляду Конституційним Судом України подання Верховної Ради щодо імпічменту Президента.

Про це йдеться у законопроекті №2219 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання)”, внесеному згаданими депутатами і зареєстрованому у Верховній Раді сьогодні.