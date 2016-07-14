Гройсман звільнив скандального санлікаря-хабарника Протаса

Про це йдеться опублікованому на сайті Кабміну розпорядженні № 483-р.

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"Звільнити Протаса Святослава Вікторовича з посади заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України (пункт 1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу”)", - йдеться у розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів.

Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного. Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.

8 липня Солом'янський районний суд Києва відпустив Протаса і Чепурного під заставу в розмірі 413 тис. гривень і 250 тис. гривень і зобов'язав внести цю суму протягом 5 днів.