Кріль нагадав "протимошенківцям" з НУ-НС про жертв "чорної вдови"

Народний депутат, лідер партії "Єдиний Центр" Ігор КРІЛЬ заявляє, що вчорашні події у Верховній Раді можна розглядати "виключно як спробу державного перевороту в країні - новітнє ГКЧП у виконанні ТИМОШЕНКО – ЯНУКОВИЧА – СИМОНЕНКА – ЛУЦЕНКА".

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Єдиного Центру", І.КРІЛЬ нагадав лідерам груп у "Нашій Україні – Народній самообороні" Юрію ЛУЦЕНКУ, Борису ТАРАСЮКУ та всім депутатам НУ-НС, які зайняли "протимошенківську позицію", що «Юлія ТИМОШЕНКО, як чорна вдова української політики, завжди пожирає тих, хто йде з нею на союз. Весь її політичний шлях встелений трупами її колишніх політичних соратників та опікунів – ЛАЗАРЕНКО, КУЧМА, МОРОЗ».

«Тому хай не розраховують на перші ролі, а краще заздалегідь займають чергу до пункту прийому політичного брухту. Кладовище політичних зрадників ім. Ю.ТИМОШЕНКО просто поповниться кількома новими монументами», - переконаний І.КРІЛЬ.