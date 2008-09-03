Ющенко хоче обговорити все з Росією за круглим столом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє докласти усіх зусиль для збереження добросусідських відносин між Україною і Росією.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу CNN.

«Росія була, є і буде нашим стратегічним партнером», - наголосив глава Української держави.

Він висловив сподівання, що всі неузгоджені питання, в тому числі те, що Росія сьогодні виступає проти інтеграції України до євроатлантичних структур можна буде узгодити між державами. «Я впевнений, що ми знайдемо мудрість, і обговоримо все з Росією за круглим столом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи може на ці відносини негативно вплинути конфлікт на Кавказі, і чи може він зашкодити інтеграції України до ЄС і НАТО, В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що євроатлантична політика України не спрямована проти Росії. «Ми не бачимо в цьому контексті формування будь-якої загрози україно-російським стосункам», - сказав він, наголосивши, що кожна незалежна країна має право обирати ту систему безпеки, яку вона вважає доцільною для себе.

В.ЮЩЕНКО також висловив думку, що Європа також зацікавлена в інтеграції України.

«Європа зацікавлена, щоб зона економічної і безпекової політики осягала якомога більшу територію європейського континенту, від цього залежить стабільність в Європі, і Україна прагне увійти в цю зону і бути сектором миру і стабільності», - сказав глава держави, висловивши переконання, що під час саміту Україна-ЄС 9 вересня Європа дасть позитивний сигнал щодо європейських перспектив України.