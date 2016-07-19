Гройсман: Україна виконала всі зобов’язання щодо безвізового режиму, очікує на позитивне рішення ЄС
Україна виконала всі зобов’язання щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму та очікує восени отримати позитивне рішення ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.
«Ми обговорили питання і торговельних двосторонніх стосунків. І ми бачимо перспективи щодо поглиблення торговельних стосунків, економічних стосунків. Ми обговорили питання Угоди про асоціацію з ЄС, яка має бути ратифікована, і домовилися про те, що ми будемо шукати рішення для того, щоб цей процес був реалізований. І по безвізовому режиму – ми очікуємо відповідного рішення всіх європейських інституцій, і ми думаємо, що це може бути восени цього року», - сказав Гройсман.
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Глава уряду наголосив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо запровадження безвізового режиму.
Крім того, за його словами, було обговорено питання співпраці в енергетичній галузі та питання єдиного авіаційного простору з ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.
7 липня Комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення рішення про надання Україні безвізового режиму.