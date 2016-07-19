Гройсман: Україна виконала всі зобов’язання щодо безвізового режиму, очікує на позитивне рішення ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

«Ми обговорили питання і торговельних двосторонніх стосунків. І ми бачимо перспективи щодо поглиблення торговельних стосунків, економічних стосунків. Ми обговорили питання Угоди про асоціацію з ЄС, яка має бути ратифікована, і домовилися про те, що ми будемо шукати рішення для того, щоб цей процес був реалізований. І по безвізовому режиму – ми очікуємо відповідного рішення всіх європейських інституцій, і ми думаємо, що це може бути восени цього року», - сказав Гройсман.

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Глава уряду наголосив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо запровадження безвізового режиму.

Крім того, за його словами, було обговорено питання співпраці в енергетичній галузі та питання єдиного авіаційного простору з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

7 липня Комітет Європарламенту із закордонних справ схвалив рекомендації щодо прискорення рішення про надання Україні безвізового режиму.