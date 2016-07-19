Безвізовий режим для України можуть затвердити у жовтні - єврокомісар Ган
Європейський комісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Ган сподівається, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.
Про це він заявив журналістам у вівторок в Брюсселі по завершенню зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Щодо візової лібералізації, я думаю, що після деяких подальших консультацій - вчора у нас було засідання Європейської Ради з питань закордонних справ, я впевнений, що і Словацьке президентство також віддане своїй роботі, - що у жовтні це має бути, як я сподіваюсь, погоджено", - сказав Ган.
За його словами, "всі погоджуються з тим, що Україна зробила свою роботу". "Ми будемо продовжувати політичну, технічна та фінансову підтримку", - наголосив єврокомісар.